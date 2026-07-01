Поліція Кривого Рогу затримала зловмисника за нанесення тяжких травм

Фото: поліція Дніпропетровської області

Поліцейські Кривого Рогу повідомили про підозру чоловікові за спричинення тяжких тілесних ушкоджень знайомому

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

Під час конфлікту 39-річний нападник руками й ногами побив потерпілого.

Злочин стався вночі 24 червня в одній з квартир на території Тернівського району міста.

Правоохоронці встановили, що конфлікт між знайомими переріс у бійку.

Внаслідок чого 46-річного чоловіка госпіталізували до міської лікарні для надання медичної допомоги.

Поліцейські затримали фігуранта, який раніше неодноразово був судимий, у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Харківській області чоловік отримав підозру. Виявилось, що він погрожував убивством жінці.