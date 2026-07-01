17:56  01 липня
Удар КАБ по Харкову: загинув підліток, кількість постраждалих зросла до 29 осіб
17:24  01 липня
На Хмельниччині судитимуть чоловіка, який систематично ґвалтував малолітню падчерку
16:23  01 липня
Трагедії на водоймах Харківщини: за добу загинули двоє чоловіків
UA | RU
UA | RU
01 липня 2026, 21:55

Поліція Кривого Рогу затримала зловмисника за нанесення тяжких травм

01 липня 2026, 21:55
Читайте также на русском языке
Фото: поліція Дніпропетровської області
Читайте также
на русском языке

Поліцейські Кривого Рогу повідомили про підозру чоловікові за спричинення тяжких тілесних ушкоджень знайомому

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Під час конфлікту 39-річний нападник руками й ногами побив потерпілого.

Злочин стався вночі 24 червня в одній з квартир на території Тернівського району міста.

Правоохоронці встановили, що конфлікт між знайомими переріс у бійку.

Внаслідок чого 46-річного чоловіка госпіталізували до міської лікарні для надання медичної допомоги.

Поліцейські затримали фігуранта, який раніше неодноразово був судимий, у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що у Харківській області чоловік отримав підозру. Виявилось, що він погрожував убивством жінці.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
поліція бійка Дніпропетровська область Кривий Ріг
01 липня 2026
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Верховна Рада IX скликання увійде в історію великою кількістю корупційних скандалів та кримінальних справ
26 червня 2026
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Україна є найбільш замінованою країною світу: до 20% всієї величезної території забруднено вибухонебезпечними предметами. Про те, як люди виживають за таких умов, і які заходи варто було би вжити для ...
25 червня 2026
Чи перетвориться Україна на "Скелю"? Що відбувається у "полку Сирського"
Звірства у 425 ОШП рано чи пізно вдарять і по президенту Зеленському
18 червня 2026
На межі вибуху. Чому українці дедалі частіше йдуть на відкритий спротив
Не завжди дії місцевих і центральних органів влади знаходять підтримку з боку населення. У підсумку люди змушені об'єднувати зусилля для відстоювання суспільних інтересів в правовому полі та не тільки
З Польщі до України екстрадували наркоділка, який збував психотропи в Черкасах
01 липня 2026, 22:45
На Львівщині чоловік забив односельця до смерті
01 липня 2026, 22:40
Терор Сумщини: ворог атакував цивільну інфраструктуру та агропідприємства, триває ліквідація пожеж
01 липня 2026, 22:21
"Є дані розвідки": Зеленський попередив українців про масований удар
01 липня 2026, 22:15
Росіяни вдарили по СТО в Запоріжжі: сталась масштабна пожежа
01 липня 2026, 21:45
Удар Фламінго по заводу з Іскандерами: з'явились нові кадри з Волгограда
01 липня 2026, 21:35
Масована атака на Дніпропетровщину: ворог випустив понад 40 снарядів, є поранені
01 липня 2026, 21:34
На Київщині мотоцикл влетів у іномарку: водій загинув
01 липня 2026, 21:15
"Привласнила 2 млн грн": у Києві бухгалтерку управління освіти засудили до 5 років тюрми
01 липня 2026, 20:59
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Корупційний марафон. Що відомо про нові справи НАБУ проти нардепів від "Слуги народу"
Замінована країна. Чи можна повернути життя на "мертві землі"
Всі публікації »
Валерій Пекар
Віталій Портніков
Геннадій Друзенко
Всі блоги »