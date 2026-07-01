Поліція Кривого Рогу затримала зловмисника за нанесення тяжких травм
Поліцейські Кривого Рогу повідомили про підозру чоловікові за спричинення тяжких тілесних ушкоджень знайомому
Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.
Під час конфлікту 39-річний нападник руками й ногами побив потерпілого.
Злочин стався вночі 24 червня в одній з квартир на території Тернівського району міста.
Правоохоронці встановили, що конфлікт між знайомими переріс у бійку.
Внаслідок чого 46-річного чоловіка госпіталізували до міської лікарні для надання медичної допомоги.
Поліцейські затримали фігуранта, який раніше неодноразово був судимий, у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, що у Харківській області чоловік отримав підозру. Виявилось, що він погрожував убивством жінці.