Ворожа атака на Запоріжжя: пошкоджений торговельний центр
Вранці 2 липня російські військові здійснили чергову атаку на Запоріжжя
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
"Ворожим ударом пошкоджено торговельний центр в одному з районів обласного центру", – йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, понівечена задня частина будівлі.
На щастя, постраждалих немає.
Нагадаємо, ввечері 1 липня окупанти вдарили по Запоріжжю. Було пошкоджене складське приміщення СТО – виникла пожежа.
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