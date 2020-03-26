Бойовики знову не пустили ОБСЄ на окуповані території
Про це, як повідомляє RegioNews, йдеться у звіті моніторингової місії від 25 березня.
Так, близько 09:50 на блокпості неподалік від Оленівки троє бойовиків заборонили патрулю ОБСЄ на 2 автомобілях, які їхали з Маріуполя, проїзд до непідконтрольних урядові районів, мотивуючи це тим, що "пункт пропуску закритий через карантин".
Приблизно в той самий час на блокпості бойовиків поблизу Станиці Луганської член збройних формувань не дозволив пішому патрулю пройти до непідконтрольних районів, посилаючись на "накази від керівництва".
В ОБСЄ також повідомили, що ці заборони доступу до непідконтрольних урядові районів розпочалися 21 березня в Донецькій області та 23 березня в Луганській області.
"Такі обмеження свободи пересування Місії через лінію зіткнення перешкоджають виконанню її мандата по всій країні”, - зазначили в моніторинговій місії.
Нагадаємо, раніше RegioNews повідомляло, що бойовики два дні не пускали представників ОБСЄ на окуповані території.
"ДНР” з 21 березня вирішила закрити всі пункти пропуску для недопущення коронавірусу.
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