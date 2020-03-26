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26 березня 2020, 13:19 1

Бойовики знову не пустили ОБСЄ на окуповані території

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26 березня 2020, 13:19 1
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25 березня бойовики знову не пропустили патрулі ОБСЄ в "Л/ДНР” через офіційні дорожні коридори
Фото: ОБСЄ
25 березня бойовики знову не пропустили патрулі ОБСЄ в "Л/ДНР” через офіційні дорожні коридори

Про це, як повідомляє RegioNews, йдеться у звіті моніторингової місії від 25 березня.

Так, близько 09:50 на блокпості неподалік від Оленівки троє бойовиків заборонили патрулю ОБСЄ на 2 автомобілях, які їхали з Маріуполя, проїзд до непідконтрольних урядові районів, мотивуючи це тим, що "пункт пропуску закритий через карантин".

Приблизно в той самий час на блокпості бойовиків поблизу Станиці Луганської член збройних формувань не дозволив пішому патрулю пройти до непідконтрольних районів, посилаючись на "накази від керівництва".

В ОБСЄ також повідомили, що ці заборони доступу до непідконтрольних урядові районів розпочалися 21 березня в Донецькій області та 23 березня в Луганській області.

"Такі обмеження свободи пересування Місії через лінію зіткнення перешкоджають виконанню її мандата по всій країні”, - зазначили в моніторинговій місії.

Нагадаємо, раніше RegioNews повідомляло, що бойовики два дні не пускали представників ОБСЄ на окуповані території.

"ДНР” з 21 березня вирішила закрити всі пункти пропуску для недопущення коронавірусу.


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