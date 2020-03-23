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23 березня 2020, 12:36 7

САП розпочала кримінальне провадження за службову недбалість чиновників Кабміну щодо протидії COVID-19

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23 березня 2020, 12:36 7
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Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом службової недбалості посадових осіб кабінету міністрів України під час здійснення заходів, спрямованих на протидію коронавірусу
фото Цензор.НЕТ
Спеціалізована антикорупційна прокуратура розпочала кримінальне провадження за фактом службової недбалості посадових осіб кабінету міністрів України під час здійснення заходів, спрямованих на протидію коронавірусу

Про це йдеться на сторінці САП у Facebook, пише RegioNews.

Заступником Генпрокурора - керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назаром Холодницьким зареєстровано кримінальне провадження за фактом можливої службової недбалості посадових осіб Кабінету Міністрів України.

Відповідно до оприлюдненої інформації 31 січня 2020 року та 8 лютого 2020 року секретарем Ради Національної безпеки та оборони України Олексієм Даніловим на адресу прем'єр-міністра України Олексія Гончарука скеровано листи про нагальну необхідність обмеження експорту та реекспорту продукції, що прямо чи опосередковано може бути використана при реалізації протиепідемічних, профілактичних та лікувальних заходів на території України з метою недопущення поширення випадків захворювання на коронавірус Covid-19.

#САП РОЗПОЧАТО КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЗА ФАКТОМ СЛУЖБОВОЇ НЕДБАЛОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПІД ЧАС...

Опубліковано Спеціалізована антикорупційна прокуратура Понеділок, 23 березня 2020 р.

Однак, Кабінетом міністрів України тоді фактично проігноровано вищевказані заходи, що так і не були вжиті.

23 березня 2020 року відомості про можливе вчинення кримінального правопорушення внесено до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Відповідно до ст. 214 КПК України досудове розслідування доручено слідчим центрального апарату Державного бюро розслідувань.


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