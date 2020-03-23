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23 марта 2020, 12:36 11

САП начала уголовное производство за служебную халатность чиновников Кабмина по противодействию COVID-19

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23 марта 2020, 12:36 11
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Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по факту служебной халатности должностных лиц кабинета министров Украины при осуществлении мероприятий, направленных на противодействие коронавирусу
фото Цензор.НЕТ
Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по факту служебной халатности должностных лиц кабинета министров Украины при осуществлении мероприятий, направленных на противодействие коронавирусу

Об этом говорится на странице САП в Facebook, пишет RegioNews.

Заместителем Генпрокурора - руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким зарегистрировано уголовное производство по факту возможной служебной халатности должностных лиц Кабинета Министров Украины.

Согласно обнародованной информации 31 января 2020 и 8 февраля 2020 секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым в адрес премьер-министра Украины Алексея Гончарука направлены письма о насущной необходимости ограничения экспорта и реэкспорта продукции прямо или косвенно может быть использована при реализации противоэпидемических, профилактических и лечебных мероприятий на территории Украины с целью недопущения распространения случаев заболевания коронавирусом Covid-19.

#САП РОЗПОЧАТО КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ ЗА ФАКТОМ СЛУЖБОВОЇ НЕДБАЛОСТІ ПОСАДОВИХ ОСІБ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПІД ЧАС...

Опубліковано Спеціалізована антикорупційна прокуратура Понеділок, 23 березня 2020 р.

Однако, Кабинет министров Украины тогда фактически проигнорировал вышеуказанные меры.

23 марта 2020 сведения о возможном совершении уголовного преступления внесены в ЕРГР по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 УК Украины.

В соответствии со ст. 214 УПК Украины досудебное расследование поручено следователям центрального аппарата Государственного бюро расследований.


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