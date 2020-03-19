Внаслідок обстрілів на Донбасі поранено українського військового

19 березня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Фото: ООС

19 березня збройні формування Російської Федерації 11 разів порушили режим припинення вогню, обстрілявши українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння БМП-1, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Про це, як повідомляє RegioNews, йдеться в вечірньому зведенні пресцентру штабу ООС.

П’ять обстрілів було здійснено у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід": два рази неподалік Красногорівки – з мінометів калібру 120 мм – 6 мін, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів; двічі поруч з Лебединським – з 82-мм мінометів – 16 мін, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Павлополя – з озброєння БМП-1, станкового протитанкового гранатомету, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", було зафіксовано 6 обстрілів: чотири рази в районі населеного пункту Кримське – з мінометів калібру 120 мм – 41 міна, озброєння БМП-1, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Новолуганського – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; поблизу Новотошківського – з мінометів калібру 120 мм – 10 мін.

В штабі зазначили, що підрозділи операції Об’єднаних сил, які обороняються, дали збройним формуванням Російської Федерації адекватну відповідь.

19 березня внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення. Його було евакуйовано до військово-медичного закладу, де йому оперативно надали належну медичну допомогу.

Нагадаємо, 18 березня внаслідок обстрілів на Донбасі отримали поранення троє українських військових.