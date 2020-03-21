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21 марта 2020, 11:43 12

Вакарчук посоветовал Зеленскому не заниматься решением неоднозначных политических вопросов

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21 марта 2020, 11:43 12
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Народный депутат от партии "Голос" Святослав Вакарчук призвал президента Зеленского "отправить на политический карантин" все неоднозначные политические вопросы и заняться их решением немного позже
Фото: Facebook страница Вакарчука
Народный депутат от партии "Голос" Святослав Вакарчук призвал президента Зеленского "отправить на политический карантин" все неоднозначные политические вопросы и заняться их решением немного позже

Об этом говорится в его видеообращении на Facebook, передает RegioNews.

"Очень важно, чтобы мы сейчас все соблюдали правила и демонстрировали единство. Единство нужно, чтобы эффективно противостоять эпидемии. Поэтому призываю отправить на политический карантин все неоднозначные политические вопросы, которые есть в государстве. Это в первую очередь переговоры в Минске. Это вопрос земли. Где каждое неосторожное решение может привести к расколу", - напсиал нардеп.

Вакарчук заявил, что "Голос" имеет свои позиции по всем политическим вопросам. Кроме того, нардеп посоветовал Зеленскому не давать повода говорить о том, что "под шумок сложной ситуации" президент решает свои политические вопросы.

"У меня есть дружеский совет президенту Зеленскому и его команде. Не дайте повод обвинить вас, что под шумок сложной ситуации вы решаете свои политические вопросы. Вам в первую очередь сейчас важно вынести за скобки все неоднозначные вопросы", - заявил Вакарчук.

Сьогодні зранку "Голос" вийшов з ініціативою відправити на політичний карантин всі питання, які викликають розбіжності в суспільстві. Пояснюю чому це важливо. Ми маємо об'єднатися, і разом зупинити коронавірус. Але відкласти вирішення всіх неоднозначних питань, які є в нашій державі. І в першу чергу питання переговорів в Мінську, де необережне рішення може розколоти країну.

Опубліковано Святославом Вакарчуком Пʼятниця, 20 березня 2020 р.


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