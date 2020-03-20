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20 березня 2020, 15:34 2

Якщо засідання ТКГ в Мінську відбудеться, то в режимі відеоконференції - Кулеба

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20 березня 2020, 15:34 2
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Наступні переговори Тристоронньої контактної групи у Мінську можуть пройти через відеозв’язок
Фото: twitter/mfa_ukraine
Наступні переговори Тристоронньої контактної групи у Мінську можуть пройти через відеозв’язок

Як передає RegioNews із посиланням на "Радіо Свобода", про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Щодо "Мінська" теж опрацьовується питання відеоконференції. Зараз усі відрядження масово скасовуються. Я взагалі в МЗС заборонив усі закордонні відрядження", - сказав він.

Кулеба наголосив, "якщо засідання ТКГ відбудеться, то у режимі відеоконференції".

Зазначимо, наступне засідання було заплановано на 25 березня. На ньому планували підписати рішення про створення "консультативної ради" при ТКГ.

Нагадаємо, 11 березня на засіданні Тристоронньої контактної групи по мирному врегулюванню ситуації на Донбасі були присутні керівник ОПУ Андрій Єрмак і заступник керівника Адміністрації президента РФ Дмитро Козак. Сторони досягли домовленостей щодо обміну утримуваними особами, про розведення сил і засобів, одночасному відкритті КПВВ в н.п. Золоте і Щастя, а також запровадження Консультативної ради.

При цьому в "ДНР" заявили про домовленість прямих переговорів з Україною.


Минск переговоры Трехсторонняя группа минские соглашения
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