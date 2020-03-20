Если заседание ТКГ в Минске состоится, то в режиме видеоконференции - Кулеба

Следующие переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске могут пройти через видеосвязь

Фото: twitter/mfa_ukraine

Следующие переговоры Трехсторонней контактной группы в Минске могут пройти через видеосвязь

Как передает RegioNews со ссылкой на "Радио Свобода", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Касательно "Минска" тоже прорабатывается вопрос видеоконференции. Сейчас все командировки массово отменяются. Я вообще в МИД запретил все зарубежные командировки", - сказал он.

Кулеба отметил, "если заседание ТКГ состоится, то в режиме видеоконференции".

Отметим, следующее заседание было запланировано на 25 марта. На нем планировали подписать решение о создании "консультативного совета" при ТКГ.

Напомним, 11 марта на заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе присутствовали руководитель ОПУ Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак. Стороны достигли договоренностей по обмену удерживаемыми лицами, о разведении сил и средств, одновременном открытии КПВВ в н.п. Золотое и Счастье, а также введении Консультативного совета.

При этом в "ДНР" заявили о договоренности прямых переговоров с Украиной.