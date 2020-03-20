Если заседание ТКГ в Минске состоится, то в режиме видеоконференции - Кулеба
Как передает RegioNews со ссылкой на "Радио Свобода", об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Касательно "Минска" тоже прорабатывается вопрос видеоконференции. Сейчас все командировки массово отменяются. Я вообще в МИД запретил все зарубежные командировки", - сказал он.
Кулеба отметил, "если заседание ТКГ состоится, то в режиме видеоконференции".
Отметим, следующее заседание было запланировано на 25 марта. На нем планировали подписать решение о создании "консультативного совета" при ТКГ.
Напомним, 11 марта на заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе присутствовали руководитель ОПУ Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак. Стороны достигли договоренностей по обмену удерживаемыми лицами, о разведении сил и средств, одновременном открытии КПВВ в н.п. Золотое и Счастье, а также введении Консультативного совета.
При этом в "ДНР" заявили о договоренности прямых переговоров с Украиной.
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