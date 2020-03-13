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Бойовики з ранку випустили по українським військовим 11 мін
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13 березня 2020, 09:03 1

Бойовики з ранку випустили по українським військовим 11 мін

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13 березня 2020, 09:03 1
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Збройні формування Російської Федерації у четвер, 12 березня, порушили режим припинення вогню 4 рази
Фото: flickr/ministryofdefenceua
Збройні формування Російської Федерації у четвер, 12 березня, порушили режим припинення вогню 4 рази

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-центр штабу Операції об'єднаних сил.

Зокрема, противник обстріляв наші позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також відмічена робота снайперської пари.

Як повідомляється, два обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: поруч з Водяним – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Пісок – з міномету калібру 82 мм противник випустив 2 міни.
Також у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли наших позицій, а саме: неподалік Зайцевого - відмічена робота снайперської пари; у районі населеного пункту Луганське – зі станкового протитанкового гранатомету ворог здійснив 10 пострілів, а також вів вогонь з великокаліберного кулемету.

Як зазначається, 12 березня внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець ОС отримав поранення.

З початком цієї доби російські окупаційні війська з міномету калібру 82 мм випустили 11 мін по позиціям захисників Лебединського. За поточну добу втрат немає.

Нагадаємо, 11 березня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.


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