Бойовики з ранку випустили по українським військовим 11 мін
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на прес-центр штабу Операції об'єднаних сил.
Зокрема, противник обстріляв наші позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також відмічена робота снайперської пари.
Як повідомляється, два обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме: поруч з Водяним – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Пісок – з міномету калібру 82 мм противник випустив 2 міни.
Також у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив два обстріли наших позицій, а саме: неподалік Зайцевого - відмічена робота снайперської пари; у районі населеного пункту Луганське – зі станкового протитанкового гранатомету ворог здійснив 10 пострілів, а також вів вогонь з великокаліберного кулемету.
Як зазначається, 12 березня внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець ОС отримав поранення.
З початком цієї доби російські окупаційні війська з міномету калібру 82 мм випустили 11 мін по позиціям захисників Лебединського. За поточну добу втрат немає.
Нагадаємо, 11 березня збройні формування Російської Федерації двічі порушили режим припинення вогню.
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