Зеленський: військові ЗСУ уповноважені завжди давати адекватну відповідь агресорові

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові уповноважені адекватно відповідати на обстріли з боку російської окупаційної армії на Донбасі

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові уповноважені адекватно відповідати на обстріли з боку російської окупаційної армії на Донбасі

Як передає RegioNews, про це він сказав 11 березня під час церемонії представлення нового міністра оборони.

"Сьогодні ми робимо все для мирного урегулювання конфлікту на Сході України. Але я не раджу противнику думати, що наше бажання миру послаблює нашу здатність дати відсіч. Це не так. І українські військові уповноважені завжди давати адекватну, потужну відповідь на дії агресора", - сказав гарант.

Зеленський також наголосив, що статистика втрат ворога доводить, що обстріли позицій українських військових не залишаються "безкарними".

"Той, хто думає, що можна безкарно стріляти по українських солдатах, фатально помиляється. І це доводить статистика втрат супротивника в березні", - наголосив він.

Нагадаємо, 10 березня в результаті попадання протитанкової керованої ракети у вантажівку двоє українських захисників загинули, ще дев'ять отримали поранення різного ступеня тяжкості і бойові травми.