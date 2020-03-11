Зеленський: військові ЗСУ уповноважені завжди давати адекватну відповідь агресорові
Як передає RegioNews, про це він сказав 11 березня під час церемонії представлення нового міністра оборони.
"Сьогодні ми робимо все для мирного урегулювання конфлікту на Сході України. Але я не раджу противнику думати, що наше бажання миру послаблює нашу здатність дати відсіч. Це не так. І українські військові уповноважені завжди давати адекватну, потужну відповідь на дії агресора", - сказав гарант.
Зеленський також наголосив, що статистика втрат ворога доводить, що обстріли позицій українських військових не залишаються "безкарними".
"Той, хто думає, що можна безкарно стріляти по українських солдатах, фатально помиляється. І це доводить статистика втрат супротивника в березні", - наголосив він.
Нагадаємо, 10 березня в результаті попадання протитанкової керованої ракети у вантажівку двоє українських захисників загинули, ще дев'ять отримали поранення різного ступеня тяжкості і бойові травми.
- 12:57 11 березня Київводоканал лідирує серед забруднювачів води в країні
- 12:52 11 березня Рада удосконалила процедуру звільнення Кабміну
- 12:49 11 березня ЄС виділить 25 млрд євро, щоб побороти економічні наслідки коронавірусу
- 12:45 11 березня У Кіровоградській області перед судом постане вандал
- 12:34 11 березня У Тернополі Аграрна партія змінила голову
- 12:32 11 березня Зеленський слідом за законом про СБУ запропонував Раді змінити два кодекси
- 11:45 11 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 18:02 07 березня Гончарук записав відеозвернення до українців і полетів на відпочинок
- 15:50 08 березня Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
- 16:45 08 березня Знайшлась країна, яка прийме пасажирів багатостраждального лайнера
- 12:37 08 березня Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
- 18:58 08 березня В Ірані за добу від коронавірусу померла рекордна кількість осіб