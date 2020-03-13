Боевики с утра выпустили по украинским военным 11 мин

Вооруженные формирования Российской Федерации в четверг, 12 марта, нарушили режим прекращения огня 4 раза

Фото: flickr/ministryofdefenceua

Вооруженные формирования Российской Федерации в четверг, 12 марта, нарушили режим прекращения огня 4 раза

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр штаба Операции объединенных сил.

В частности, противник обстрелял наши позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также отмечена работа снайперской пары.

Как сообщается, два обстрела были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", а именно: рядом с Водяным - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; неподалеку Песок - с миномета калибра 82 мм противник выпустил 2 мины.

Также в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела наших позиций, а именно: неподалеку Зайцево - отмечена работа снайперской пары; в районе населенного пункта Луганское - со станкового противотанкового гранатомета враг совершил 10 выстрелов, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемета.

Как отмечается, 12 марта в результате вражеских обстрелов один военнослужащий ОС сил получил ранения.

С началом нынешних суток российские оккупационные войска из миномета калибра 82 мм выпустили 11 мин по позициям защитников Лебединского. За текущие сутки потерь нет.

Напомним, 11 марта вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.