В Україні розробляють церемонію почесного вшанування кожного загиблого героя

В Україні наразі розробляється церемонія почесного вшанування кожного загиблого на Донбасі героя

Фото: president.gov.ua

В Україні наразі розробляється церемонія почесного вшанування кожного загиблого на Донбасі героя

Як передає RegioNews, про це заявив президент Володимир Зеленський 11 березня під час представлення нового міністра оборони.

"Ми дійсно всі молимо Бога, аби таких церемоній було якомога менше, але поки що в нас іде війна і пам'ять кожного загиблого буде вшановано належним чином", – сказав він.

Також гарант додав, що ідея щодо вшанування загиблих виникла в нього після збиття українского пасажирського літака МАУ – саме тоді президент звернувся з відповідним проханням. Зеленський наголосив, що хоче, щоб план церемоній був розроблений вже найближчого тижня.

Крім цього, президент висловив співчуття близьким українських воїнів, що загинули 10 березня на Донбасі.

Нагадаємо, 10 березня в результаті попадання протитанкової керованої ракети у вантажівку двоє українських захисників загинули, ще дев'ять отримали поранення різного ступеня тяжкості і бойові травми.