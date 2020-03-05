Нацбанк віддав $760 млн на погашення держборгу в лютому
Національний банк України в лютому 2020 року віддав 768,8 мільйона доларів на погашення державного валютного боргу
Національний банк України в лютому 2020 року віддав 768,8 мільйона доларів на погашення державного валютного боргу
Про це повідомляє пресслужба Національного банку України, передає RegioNews.
Зазначається, що 213,6 мільйона доларів було виплачено за кредитами, отриманими від Міжнародного валютного фонду.
Також в лютому було виділено 417,2 мільйона доларів на виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, а також 22,7 мільйона доларів Україна виплатила за євробондами.
У Нацбанку додали, що кошти було виділено із золотовалютних резервів України. Також у відомстві повідомили, що в січні 2020 року розмір державного боргу України у доларовому еквіваленті зменшився на 940 мільйонів доларів.
Нагадаємо, в січні 2020 року державний та гарантований державою борг України в доларовому еквіваленті зменшився на 0,94 млрд дол. США.
Порушення на два мільярди і 149 кримінальних проваджень: результати господарювання мерії Києва
05 березня 2020, 16:36За місяць держборг України зменшився на мільярд доларів
02 березня 2020, 12:38Прем’єр заявив про здешевлення іпотеки та збільшення доступних кредитів для бізнесу
02 березня 2020, 11:45
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
- 19:45 05 березня Рябошапка відмовився відповідати на запитання депутатів
- 19:33 05 березня Нацбанк віддав $760 млн на погашення держборгу в лютому
- 19:03 05 березня Рада розглядає звільнення генпрокурора Руслана Рябошапки
- 18:56 05 березня У радника мера Херсона провели обшук
- 18:49 05 березня Під обстрілами бойовиків на Донбасі отримав поранення український військовий
- 18:45 05 березня На Івано-Франківщині припинено трафік нелегальної міграції до ЄС
- 12:42 29 лютого Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
- 12:15 02 березня Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
- 19:44 29 лютого Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
- 12:57 28 лютого В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
- 18:48 29 лютого Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
- 19:34 28 лютого Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
Всі блоги »
Зробити неможливе. Які завдання Шмигаль вирішить для Зеленського
04 березня 2020, 21:37
Хто є хто в новоствореному уряді Дениса Шмигаля
04 березня 2020, 21:05
Королевську виганяють, а "слугам народу" охолоджують запал, – НеПогода
04 березня 2020, 17:50
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
Габінет Дмитро Анатолійович
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації