Нацбанк віддав $760 млн на погашення держборгу в лютому

Національний банк України в лютому 2020 року віддав 768,8 мільйона доларів на погашення державного валютного боргу

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Національний банк України в лютому 2020 року віддав 768,8 мільйона доларів на погашення державного валютного боргу

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України, передає RegioNews.

Зазначається, що 213,6 мільйона доларів було виплачено за кредитами, отриманими від Міжнародного валютного фонду.

Також в лютому було виділено 417,2 мільйона доларів на виплати за облігаціями внутрішньої державної позики, а також 22,7 мільйона доларів Україна виплатила за євробондами.

У Нацбанку додали, що кошти було виділено із золотовалютних резервів України. Також у відомстві повідомили, що в січні 2020 року розмір державного боргу України у доларовому еквіваленті зменшився на 940 мільйонів доларів.

Нагадаємо, в січні 2020 року державний та гарантований державою борг України в доларовому еквіваленті зменшився на 0,94 млрд дол. США.