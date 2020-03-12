Боевики в Донбассе ранили еще одного украинского бойца

В среду, 11 марта, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня

Фото: flickr/ministryofdefenceua

В среду, 11 марта, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня

Как сообщили RegioNews в пресс-центре Операции объединенных сил, противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - рядом с населенным пунктом Пески и неподалеку Гнутово.

Как отмечается, в результате вражеских обстрелов наших позиций 11 марта один военнослужащий ОС получил ранения.

С началом нынешних суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.

Напомним, 10 марта фиксировалось обострение ситуации на Донбассе: в результате обстрелов трое украинских военных погибли, девять получили ранения.