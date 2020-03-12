Боевики в Донбассе ранили еще одного украинского бойца
В среду, 11 марта, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня
В среду, 11 марта, вооруженные формирования Российской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня
Как сообщили RegioNews в пресс-центре Операции объединенных сил, противник обстрелял наши позиции из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
Все обстрелы были зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" - рядом с населенным пунктом Пески и неподалеку Гнутово.
Как отмечается, в результате вражеских обстрелов наших позиций 11 марта один военнослужащий ОС получил ранения.
С началом нынешних суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. За текущие сутки потерь нет.
Напомним, 10 марта фиксировалось обострение ситуации на Донбассе: в результате обстрелов трое украинских военных погибли, девять получили ранения.
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