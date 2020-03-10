На Донбасі внаслідок обстрілів два українських військових загинули, семеро – поранені – ООС

10 березня збройні формування Російської Федерації 9 разів обстріляли українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

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10 березня збройні формування Російської Федерації 9 разів обстріляли українські позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з протитанкового ракетного комплексу, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр штабу операції Об’єднаних сил.

Три обстріли було зафіксовано поруч з населеним пунктом Піски – з протитанкового ракетного комплексу – 2 ракети, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; неподалік Новоселівки Другої – з міномету калібру 82 мм – 9 мін, а також з гранатометів різних систем; поруч з Авдіївкою – з міномета калібру 82 мм – 5 мін, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї; два обстріли бойовики здійснили поблизу Оріхового – з мінометів калібру 120 мм, випустивши 10 мін, з 82-мм міномету – 5 мін, а також вівся обстріл зі станкового протитанкового гранатомету; у районі Новоолександрівки – з міномету калібру 120 мм – 2 міни, а також 3 постріли з станкового протитанкового гранатомету; неподалік населеного пункту Хутір Вільний – з мінометів калібру 82 мм – 10 мін, а також зафіксовано обстріли з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

В ООС зазначили, що на усі ворожі обстріли українські підрозділи прицільними вогневими ударами давали адекватну відповідь.

Крім того, 10 березня російські окупанти обстріляли з протитанкового ракетного комплексу військовий вантажний автомобіль одного з підрозділів Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Піски.

За уточненими даними, внаслідок влучання протитанкової керованої ракети один український захисник загинув на місці. Згодом ще один військовослужбовець помер від отриманих поранень. Сім військових зазнали поранення різного ступеня важкості, ще одного захисника госпіталізовано з бойовим травмуванням.

Окрім цього, внаслідок ворожого обстрілу українських позицій ще один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав бойове травмування.

Усім пораненим українським захисникам надається комплексна медична допомога у військово-медичних закладах.

Нагадаємо, вдень 10 березня стало відомо про одного загиблого українського солдата та чотирьох поранених.