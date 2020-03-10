Коронавирус в Украине: подозрения фиксируют во всех областях, а проверяют только 4 случая
Как передает RegioNews, об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 10 марта во время брифинга.
"Подозрения возникают почти по всей территории страны. Уже нет такой локализации, как это было раньше, когда мы ввели температурный скрининг на границах, прежде всего это были западные области. Сейчас появляются и Одесса, и Днепр, и Кропивницкий", - сказал он .
При этом Ляшко добавил, что в Украине ожидают результаты исследования 4 образцов на наличие коронавируса, и результаты исследования должны быть сегодня вечером.
Также санврач сообщил, что всего в Украине было проверено 40 образцов на наличие коронавируса. Положительный результат был только у одного человека, и этот человек сейчас проходит лечение.
Напомним, 3 марта в Украине подтвердили первый случай Covid-2019. Коронавирус обнаружили у мужчины из Черновцов, который с женой вернулся из Италии. Черновчанина госпитализировали в инфекционное отделение.
9 марта правительство утвердило новый план борьбы с коронавирусом.
11 марта в Черновцы приедет врач ВОЗ, который осмотрит больного коронавирус и определит, правильно ли его лечат.
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