У Чернівцях госпіталізували чоловіка з підозрою на коронавірус
У Чернівцях містянина госпіталізували в інфекційну лікарню з підозрою на коронавірус, це вже не перший випадок в області
У Чернівцях містянина госпіталізували в інфекційну лікарню з підозрою на коронавірус, це вже не перший випадок в області
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на прес-службу Чернівецької обласної державної адміністрації.
Чоловік повернувся з країни, в якій зафіксований випадок коронавірусної інфекції. 9 березня він звернувся за допомогою до медиків. Лікарі зробили усі необхідні лабораторні дослідження, зараз очікують на результати.
Нагадаємо, що 9 березня кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 на всіх континентах перевищила 110 тисяч, вилікувалися майже 62000 людей, а от померли 3825 осіб.
Як інформували RegioNews раніше, 8 березня у Житомирі до міської лікарні №1 доправили жінку, у неї підозрюють коронавірус.
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