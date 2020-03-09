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09 березня 2020, 17:09 41

У Чернівцях госпіталізували чоловіка з підозрою на коронавірус

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09 березня 2020, 17:09 41
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У Чернівцях містянина госпіталізували в інфекційну лікарню з підозрою на коронавірус, це вже не перший випадок в області
Фото: Чернівецька ОДА
У Чернівцях містянина госпіталізували в інфекційну лікарню з підозрою на коронавірус, це вже не перший випадок в області

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на прес-службу Чернівецької обласної державної адміністрації.

Чоловік повернувся з країни, в якій зафіксований випадок коронавірусної інфекції. 9 березня він звернувся за допомогою до медиків. Лікарі зробили усі необхідні лабораторні дослідження, зараз очікують на результати.

Нагадаємо, що 9 березня кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 на всіх континентах перевищила 110 тисяч, вилікувалися майже 62000 людей, а от померли 3825 осіб.

Як інформували RegioNews раніше, 8 березня у Житомирі до міської лікарні №1 доправили жінку, у неї підозрюють коронавірус.


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