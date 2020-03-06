Майже 80% українців планують відсвяткувати 8 березня, - опитування
Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 21-25 лютого 2020 року, пише Regionews.
"77% опитаних мають намір святкувати 8 березня цього року. 19% відзначили, що святкувати не будуть. У порівнянні з аналогічним опитуванням 2012 року дещо зросла кількість тих, хто не святкує в цей день. Щодо більше таких респондентів на Заході країни, серед молодої і найстаршій вікових груп ", - наголошується в результатах опитування.
За даними соціологів, серед чоловіків дещо більше респондентів, які мають намір святкувати 8 березня, ніж серед жінок.
Для більшості опитаних (68%) 8 березня є хорошим приводом "зробити приємне близьким жінкам". Щодо частіше такий варіант відповіді вибирали молодь, жителі Сходу і Півдня.
Ще 11% опитаних вважають 8 березня звичайним днем (з 2013 року кількість таких респондентів зросла вдвічі). Це найчастіше жителі Заходу.
"Цікаво, що жінки (13%) поділяють твердження про звичайний день частіше, ніж чоловіки (8%)", - уточнили соціологи.
В ході опитування лише 9% респондентів заявили, що вважають 8 березня "символом боротьби жінок за свої права". Ще 8% відгукнулися про нього як про свято з радянського минулого. Останнє твердження було ближче для респондентів старшого віку.
Нагадаємо, згідно з опитуваннями групи "Рейтинг" у відносній більшості українці вважають, що жінки досить представлені в різних суспільних сферах. Однак майже 40% опитаних переконані, що жінок занадто мало в політиці, 30-35% вважають, що їх недостатньо в правоохоронних органах, 26% - в армії, 19% - в бізнесі. Близько половини українців вважають, що в Україні бракує політичної партії, яка представляла б інтереси жінок.
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