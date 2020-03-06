Майже 80% українців планують відсвяткувати 8 березня, - опитування

Ще 19% респондентів заявили, що святкувати не будуть

Ще 19% респондентів заявили, що святкувати не будуть

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 21-25 лютого 2020 року, пише Regionews.

"77% опитаних мають намір святкувати 8 березня цього року. 19% відзначили, що святкувати не будуть. У порівнянні з аналогічним опитуванням 2012 року дещо зросла кількість тих, хто не святкує в цей день. Щодо більше таких респондентів на Заході країни, серед молодої і найстаршій вікових груп ", - наголошується в результатах опитування.

За даними соціологів, серед чоловіків дещо більше респондентів, які мають намір святкувати 8 березня, ніж серед жінок.

Для більшості опитаних (68%) 8 березня є хорошим приводом "зробити приємне близьким жінкам". Щодо частіше такий варіант відповіді вибирали молодь, жителі Сходу і Півдня.

Ще 11% опитаних вважають 8 березня звичайним днем ​​(з 2013 року кількість таких респондентів зросла вдвічі). Це найчастіше жителі Заходу.

"Цікаво, що жінки (13%) поділяють твердження про звичайний день частіше, ніж чоловіки (8%)", - уточнили соціологи.

В ході опитування лише 9% респондентів заявили, що вважають 8 березня "символом боротьби жінок за свої права". Ще 8% відгукнулися про нього як про свято з радянського минулого. Останнє твердження було ближче для респондентів старшого віку.

Нагадаємо, згідно з опитуваннями групи "Рейтинг" у відносній більшості українці вважають, що жінки досить представлені в різних суспільних сферах. Однак майже 40% опитаних переконані, що жінок занадто мало в політиці, 30-35% вважають, що їх недостатньо в правоохоронних органах, 26% - в армії, 19% - в бізнесі. Близько половини українців вважають, що в Україні бракує політичної партії, яка представляла б інтереси жінок.