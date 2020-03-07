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07 марта 2020, 18:18 5

Из-за коронавируса Европейское бюро ВОЗ отправляет миссию в Украину

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07 марта 2020, 18:18 5
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В ВОЗ подтвердили отправку миссии в Украину из-за коронавируса
В ВОЗ подтвердили отправку миссии в Украину из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит в ближайшие дни экспертов в Украину в связи с распространением коронавируса COVID-19, сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Европейского регионального бюро ВОЗ.

Как сообщается, Европейское региональное бюро также отправляет миссии в Азербайджан и Черногорию.

"ЕРБ ВОЗ направляет в ближайшие дни три миссии - в Азербайджан, Украину и Черногорию - в рамках мероприятий по обеспечению готовности и реагирования на COVID-19", - говорится в сообщении.


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