Из-за коронавируса Европейское бюро ВОЗ отправляет миссию в Украину

В ВОЗ подтвердили отправку миссии в Украину из-за коронавируса

В ВОЗ подтвердили отправку миссии в Украину из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит в ближайшие дни экспертов в Украину в связи с распространением коронавируса COVID-19, сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Европейского регионального бюро ВОЗ.

Как сообщается, Европейское региональное бюро также отправляет миссии в Азербайджан и Черногорию.

"ЕРБ ВОЗ направляет в ближайшие дни три миссии - в Азербайджан, Украину и Черногорию - в рамках мероприятий по обеспечению готовности и реагирования на COVID-19", - говорится в сообщении.