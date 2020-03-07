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07 березня 2020, 16:09 6

Папа Римський проведе недільну службу в онлайн-трансляції через коронавірус

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07 березня 2020, 16:09 6
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Папа Римський Франциск проведе наступну недільну службу 8 березня не на площі Святого Петра, а у форматі відеотрансляції. Причиною такого кроку стало поширення нового коронавірусу SARS-CoV-2
Фото: Sky News
Папа Римський Франциск проведе наступну недільну службу 8 березня не на площі Святого Петра, а у форматі відеотрансляції. Причиною такого кроку стало поширення нового коронавірусу SARS-CoV-2

Про це повідомляє католицький телеканал KTO із посиланням на пресслужбу Святого Престолу, пише RegioNews.

Так само через відеозв’язок планують провести й загальну авдієнцію Папи, заплановану на 11 березня.

Зазначимо, що напередодні, 6 березня, Ватикан повідомив про перший випадок зараження новим коронавірусом на своїй території. Раніше Папа Римський Франциск також пройшов тест на SARS-CoV-2, який дав негативний результат.

За останніми даними від коронавірусного захворювання Covid-2019 у світі вже одужали понад 57 тисяч 389 людей. Водночас померла 3 тисячі 491 людина.

Загалом у світі кількість інфікованих зросла до 102 188. Більшість випадків інфікування, 80 тисяч 651, зафіксували на материковому Китаї. Продовжує зростати кількість інфікованих у Південній Кореї — до 6 тисяч 767, Ірані — до 4 тисяч 747, та Італії — до 4 тисяч 636.

В Україні поки зафіксували один випадок інфікування коронавірусом. Також відомо про 5 випадків зараження українців у світі: четверо інфікувалися на лайнері Diamond Princess та одна українка в Італії.


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