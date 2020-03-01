Керівник Офісу Зеленського обговорив в Мінську обмін полоненими з російським "куратором" Козаком

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у Мінську зустрівся з заступником керівника Адміністрації Президента Російської Федерації Дмитром Козаком

Фото: Офіс президента України

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у Мінську зустрівся з заступником керівника Адміністрації Президента Російської Федерації Дмитром Козаком

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс президента України.

Відомо, що у переговорах також взяли участь представники української та російської делегацій.

Сторони говорили про взаємне звільнення утримуваних осіб у форматі "всіх на всіх", про що домовилися лідери "Нормандської четвірки" під час зустрічі в Парижі в грудні 2019 року.

Єрмак також повідомив про намір провести наступний трек обміну в березні. Учасники зустрічі наголосили на необхідності продовження переговорів для повного виконання домовленостей, досягнутих у ході саміту в Нормандському форматі.