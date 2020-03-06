Стало известно, о чем будут говорить в Минске 11 марта
Как передает RegioNews, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Право на власть".
"У нас есть три дополнительные точки, где мы хотим проводить разведения, они обсуждаются. 11 марта должно состояться очередное заседание Трехсторонней контактной группы в Минске, где эта дискуссия будет продолжена", - сказал он.
По словам Кулебы, мы "очень четко и планово" идем путем реализации инициатив президента Владимира Зеленского, направленных на установление мира в Украине.
"Но самое главное, что мир - это восстановление территориальной целостности, мы всегда должны об этом помнить. Но мы не имеем дело с легким партнером - будем разговаривать, будем искать решения, потому что наша цель в конечном итоге - это именно наше государство" , - отметил министр.
Напомним, 1 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Минске встретился с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Стороны говорили о взаимном освобождении удерживаемых лиц в формате "всех на всех", о чем лидеры "Нормандской четверки" договорились во время встречи в Париже в декабре 2019 года.
6 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 11 марта в Минске на заседании ТКГ обсудят обмен пленными и "нормандский саммит".
- 14:42 06 марта Назначение генпрокурора: в Раде назвали возможную дату внеочередного заседания
- 14:40 06 марта Суд арестовал двух бывших руководителей силовых ведомств по делу Майдана
- 14:28 06 марта На Закарпатье на продаже должностей разоблачили руководителя подразделения ГСЧС
- 14:27 06 марта Стало известно, о чем будут говорить в Минске 11 марта
- 14:16 06 марта В Луганской области подорвались украинские военные: один погиб, трое ранены
- 14:10 06 марта Шмыгаль рассказал о деталях следующего заседания правительства
- 12:42 29 февраля Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
- 12:15 02 марта Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
- 19:44 29 февраля Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
- 12:57 28 февраля В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
- 18:48 29 февраля Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
- 19:34 28 февраля Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука