11:42  06 марта
У Зеленского отреагировали на слова Шмыгаля о подаче воды в Крым
12:14  06 марта
Не будем ликвидировать больницы и увольнять медиков - премьер
13:00  06 марта
"Подлый удар в спину": Меджлис прокомментировал крымское заявление Шмыгаля
UA | RU
UA | RU
06 марта 2020, 14:27 1

Стало известно, о чем будут говорить в Минске 11 марта

Читайте також
українською мовою
06 марта 2020, 14:27 1
Читайте також українською мовою
На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 11 марта продолжат переговоры по трем следующим точкам разведения войск в зоне конфликта на Донбассе
Фото: скрин с видео
На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 11 марта продолжат переговоры по трем следующим точкам разведения войск в зоне конфликта на Донбассе

Как передает RegioNews, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Право на власть".

"У нас есть три дополнительные точки, где мы хотим проводить разведения, они обсуждаются. 11 марта должно состояться очередное заседание Трехсторонней контактной группы в Минске, где эта дискуссия будет продолжена", - сказал он.

По словам Кулебы, мы "очень четко и планово" идем путем реализации инициатив президента Владимира Зеленского, направленных на установление мира в Украине.

"Но самое главное, что мир - это восстановление территориальной целостности, мы всегда должны об этом помнить. Но мы не имеем дело с легким партнером - будем разговаривать, будем искать решения, потому что наша цель в конечном итоге - это именно наше государство" , - отметил министр.

Напомним, 1 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Минске встретился с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Стороны говорили о взаимном освобождении удерживаемых лиц в формате "всех на всех", о чем лидеры "Нормандской четверки" договорились во время встречи в Париже в декабре 2019 года.

6 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 11 марта в Минске на заседании ТКГ обсудят обмен пленными и "нормандский саммит".


Донбасс Минск Трехсторонняя группа разведение войск
Зеленский и Гончарук повздорили из-за Коломойского
29 февраля 2020, 12:42
Базовый вариант для Зеленского – замена Гончарука и самых зашквареных министров - политолог
02 марта 2020, 12:15
Местные власти не должны заниматься политикой, - Денис Шмыгаль
29 февраля 2020, 19:44
В Борисполе госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус
28 февраля 2020, 12:57
Обнародовали повестку дня внеочередного пленарного заседания Верховного Совета 4 марта
29 февраля 2020, 18:48
Зеленский срочно созывает Верховную Раду. Могут рассматривать отставку Гончарука
28 февраля 2020, 19:34
Последние Популярные
Вадим Денисенко
Андрей Романенко
Юрий Гаврилечко
Все блоги »
Гореть тебе в штабе. Получит ли скандальный нардеп Иванисов своих депутатов на Ровенщине
06 марта 2020, 11:42
Зеленский на Полтавщине обнимался с эвакуированными и общался с бизнесменами
05 марта 2020, 20:09
Все публикации »
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Все видео »
Габинет Дмитрий Анатольевич
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Александр Бондаренко
Председатель Днепропетровской областной государственной администрации
Все досье »