Стало известно, о чем будут говорить в Минске 11 марта

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 11 марта продолжат переговоры по трем следующим точкам разведения войск в зоне конфликта на Донбассе

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На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 11 марта продолжат переговоры по трем следующим точкам разведения войск в зоне конфликта на Донбассе

Как передает RegioNews, об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире программы "Право на власть".

"У нас есть три дополнительные точки, где мы хотим проводить разведения, они обсуждаются. 11 марта должно состояться очередное заседание Трехсторонней контактной группы в Минске, где эта дискуссия будет продолжена", - сказал он.

По словам Кулебы, мы "очень четко и планово" идем путем реализации инициатив президента Владимира Зеленского, направленных на установление мира в Украине.

"Но самое главное, что мир - это восстановление территориальной целостности, мы всегда должны об этом помнить. Но мы не имеем дело с легким партнером - будем разговаривать, будем искать решения, потому что наша цель в конечном итоге - это именно наше государство" , - отметил министр.

Напомним, 1 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в Минске встретился с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Стороны говорили о взаимном освобождении удерживаемых лиц в формате "всех на всех", о чем лидеры "Нормандской четверки" договорились во время встречи в Париже в декабре 2019 года.

6 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 11 марта в Минске на заседании ТКГ обсудят обмен пленными и "нормандский саммит".