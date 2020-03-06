Окупанти Криму відповіли Шмигалю на поставку води
Як передає RegioNews з посиланням на РИА Новости, про це заявив так званий "віце-спікер кримського парламенту" Володимир Бобков.
"Не варто нам в розрахунку економічних і стратегічних перспектив півострова розраховувати на поставку води з України, тим більше з огляду на застереження українського прем'єра-міністра про постачання води до Криму як територію України", - сказав він.
Бобков також виказав впевненість, "що далі якихось точкових заяв справа не піде". "Ми прекрасно розуміємо, що питання постачання води до Криму – це предмет міждержавних домовленостей між Україною і Росією", - додав він.
Водночас окупант привітав "зміну тональності офіційних осіб, яка поступово змінюється в бік потепління і нормалізації відносин з Кримом".
"Ще три-чотири роки тому було складно собі навіть уявити, щоб взагалі хтось заїкнувся про постачання води на рівні офіційних осіб України. Але поки говорити, що стався якийсь кардинальний прорив ще не варто", - підкреслив він.
Нагадаємо, 5 березня прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив про необхідність подавати воду в анексований Крим, там живуть українці, а Крим - це Україна. Пізніше він додав, що уряд України не може подавати воду в окупований Росією Крим до деокупацію півострова і повернення його до складу України.
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