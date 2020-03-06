Оккупанты Крыма ответили Шмыгалю на поставку воды
Как передает RegioNews со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил так называемый "вице-спикер крымского парламента" Владимир Бобков.
"Не стоит нам в расчете экономических и стратегических перспектив полуострова рассчитывать на поставку воды с Украины, тем более учитывая оговорки украинского премьер-министра о поставках воды в Крым как территорию Украины", - сказал он.
Бобков также выразил уверенность, "что дальше каких-то точечных заявлений дело не пойдет". "Мы прекрасно понимаем, что вопрос поставок воды в Крым - это предмет межгосударственных договоренностей между Украиной и Россией", - добавил он.
В то же время оккупант поздравил "изменение тональности официальных лиц, которое постепенно меняется в сторону потепления и нормализации отношений с Крымом".
"Еще три-четыре года назад было сложно себе даже представить, чтобы вообще кто-то заикнулся о поставках воды на уровне официальных лиц Украины. Но пока говорить, что произошел какой-то кардинальный прорыв еще не стоит", - подчеркнул он.
Напомним, 5 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о необходимости подавать воду в аннексированный Крым, там живут украинцы, а Крым - это Украина. Позже он добавил, что правительство Украины не может подавать воду в оккупированный Россией Крым до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины.
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