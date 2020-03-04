В Луганській області внаслідок обстрілів важко поранено українського воїна – Міноборони

Від початку доби 4 березня російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь на Луганському напрямку

Фото: Міністерство оборони України

Від початку доби 4 березня російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь на Луганському напрямку

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України. З 6.20 упродовж півгодини бойовики зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил, обладнані неподалік Кримського. А після 8-ї години ранку окупанти випустили 6 мін калібру 82 мм по українських опорних пунктах біля Оріхового. В обох випадках українські воїни відповіли із озброєння, не забороненого домовленостями. Внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів зазнав важкого поранення один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил.

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