13:19  04 березня
У Чернівцях госпіталізували ще трьох людей з підозрою на коронавірус
10:44  04 березня
Дубілет і Милованов пройдуть додаткові співбесіди - нардеп
12:51  04 березня
Коронавірус в Україні: ВООЗ прогнозує зростання числа заражених
UA | RU
UA | RU
04 березня 2020, 13:19 1

В Луганській області внаслідок обстрілів важко поранено українського воїна – Міноборони

Читайте также
на русском языке
04 березня 2020, 13:19 1
Читайте также на русском языке
Від початку доби 4 березня російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь на Луганському напрямку
Фото: Міністерство оборони України
Від початку доби 4 березня російсько-окупаційні війська двічі відкривали вогонь на Луганському напрямку

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони України.

З 6.20 упродовж півгодини бойовики зі станкових і ручних протитанкових гранатометів та кулеметів великого калібру обстрілював позиції підрозділів Об’єднаних сил, обладнані неподалік Кримського. А після 8-ї години ранку окупанти випустили 6 мін калібру 82 мм по українських опорних пунктах біля Оріхового.

В обох випадках українські воїни відповіли із озброєння, не забороненого домовленостями.

Внаслідок сьогоднішніх ворожих обстрілів зазнав важкого поранення один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил.


поранення обстрел
Базовий варіант для Зеленського - заміна Гончарука і найзашкварених міністрів - політолог
02 березня 2020, 12:15
Зеленський і Гончарук посварилися через Коломойського
29 лютого 2020, 12:42
Місцева влада не має займатися політикою, - Денис Шмигаль
29 лютого 2020, 19:44
Оприлюднили порядок денний позачергового пленарного засідання Верховної Ради 4 березня
29 лютого 2020, 18:48
В Борисполі госпіталізували жінку з підозрою на коронавірус
28 лютого 2020, 12:57
Зеленський позачергово скликає Раду. Можуть розглядати відставку Гончарука
28 лютого 2020, 19:34
Останні Популярні
Юрій Гаврилечко
Олексій Якубін
Віктор Таран
Всі блоги »
Великий комбінатор. Навіщо Зеленський поступився округом в Харкові "адміністратору" Порошенка
03 березня 2020, 19:20
Перезавантаження Кабміну. Який прем'єр зробить місцеві вибори для Зеленського
03 березня 2020, 18:50
Всі публікації »
Навіщо Гончаруку наркотики і кого знесе ураганом Юлія? – НеПогода
27 лютого 2020, 15:28
Коронавірус пронісся над Україною! Спецвипуск "НеПогоди в регіонах"
22 лютого 2020, 17:59
У Авакова крадуть, а у Кернеса воюють, - "НеПогода" на RegioNews
21 лютого 2020, 20:10
Всі відео »
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Олександр Бондаренко
Голова Дніпропетровської обласної державної адміністрації
Кириленко Павло Олександрович
Голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації
Всі досьє »