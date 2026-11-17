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В Тернопольской области правоохранители разоблачили группу из четырех человек, подозреваемых в незаконном завладении земельными участками общей площадью свыше гектара. Среди фигурантов – частный предприниматель, его теща, подчиненный и государственный кадастровый регистратор

Об этом сообщили в Национальной полиции, передает RegioNews .

По данным следствия, в течение 2019–2023 годов предприниматель незаконно получил право собственности на ряд земельных участков. Некоторые из них находятся в рекреационной зоне Тернопольского района.

Для реализации сделки мужчина привлек трех подельников — свою тещу, подчиненного и государственного кадастрового регистратора. Чтобы не привлекать излишнего внимания, все операции с недвижимостью проводили через частных нотариусов.

Предпринимателю сообщили о подозрении за мошенничество и легализацию имущества, полученного преступным путем. Его доверенным подельникам инкриминируют мошенничество и использование поддельных документов.

Государственному кадастровому регистратору объявили подозрение в злоупотреблении властью или служебным положением, а также несанкционированные действия с информацией, к которой он имел доступ через служебные полномочия.

Напомним, что в Херсонской области частный нотариус подозревается в незаконной регистрации права собственности на земельный участок общины в Антоновке