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16 вересня 2026, 15:34

У Києві на Подолі сталася ДТП: ускладнено рух транспорту

16 вересня 2026, 15:34
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Фото: патрульна поліція Києва
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У Києві 16 вересня через дорожньо-транспортну пригоду ускладнений рух транспорту на перехресті вулиці Набережно-Хрещатицької та вулиці Нижній Вал

Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNews.

Водіїв та інших учасників дорожнього руху закликають врахувати ситуацію під час планування маршруту поїздки та, за можливості, обрати альтернативний шлях.

Нагадаємо, що у Петропавлівській Борщагівці на Київщині сталася ДТП, внаслідок якої постраждала 58-річна жінка.

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