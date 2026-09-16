У Києві на Подолі сталася ДТП: ускладнено рух транспорту

Фото: патрульна поліція Києва

У Києві 16 вересня через дорожньо-транспортну пригоду ускладнений рух транспорту на перехресті вулиці Набережно-Хрещатицької та вулиці Нижній Вал

Про це повідомила патрульна поліція Києва, передає RegioNews .

Водіїв та інших учасників дорожнього руху закликають врахувати ситуацію під час планування маршруту поїздки та, за можливості, обрати альтернативний шлях.

Нагадаємо, що у Петропавлівській Борщагівці на Київщині сталася ДТП, внаслідок якої постраждала 58-річна жінка.