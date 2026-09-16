Фото: поліція

Смертельна подія сталася 15 вересня близько 19:20 у Тернополі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

На вулиці Бродівській 13-річний хлопець керував електросамокатом Kukirin G2 та рухався у напрямку вулиці Збаразької. Під час руху він не впорався з керуванням і впав на тротуар.

Внаслідок падіння підліток отримав тяжкі травми. Медики надавали йому допомогу, але дорогою до лікарні хлопець помер.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини трагедії.

Нагадаємо, 14 вересня близько 00:10 на Житомирщині перекинувся трактор. 16-річний водій від отриманих травм загинув на місці.