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Вранці 17 вересня, близько 07:40, російські військові атакували FPV-дроном мирного мешканця на виїзді з села Котівка Чугуївського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прокуратури.

Двоє чоловіків йшли дорогою у напрямку села Бережне. Один із них почув характерний звук наближення FPV-дрона та попередив іншого про небезпеку. Чоловік присів на асфальті біля зупинки, однак дрон влучив безпосередньо в нього. Від отриманих поранень він загинув на місці.

Наразі вживаються заходи для евакуації тіла загиблого.

Нагадаємо, вранці 17 вересня російська армія здійснила атаку безпілотниками по Харкову. Під прицілом опинилися два райони – Слобідський та Основ'янський. Через удар РФ постраждала працівниця торгового центру.