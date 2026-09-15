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15 вересня 2026, 11:34

У "ПриватБанку" проблеми з платежами та переказами: що відомо

15 вересня 2026, 11:34
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У вівторок, 15 вересня, у "ПриватБанку" стався технічний збій під час проведення платежів та переказів

Про це повідомили у самій фінустанові, передає RegioNews.

Там зазначили, що фахівці вже працюють над відновленням стабільної роботи сервісів.

"Схоже, наші платежі та перекази влаштували собі незаплановану перерву. Ми вже все лагодимо, щоб якнайшвидше повернути стабільну роботу", – йдеться у повідомленні банку.

Клієнти банку також повідомляють про проблеми з обслуговуванням. Зокрема, у соцмережі Threads українці скаржаться, що не можуть переказати кошти.

Нагадаємо, в "ПриватБанку" 15 серпня виникли технічні проблеми в роботі кількох сервісів. Через збій у клієнтів були труднощі з безготівковою оплатою та використанням платіжних терміналів.

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Україна українці Приватбанк банк технічний збій переказ коштів фінансові операції
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