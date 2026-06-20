На Кіровоградщині ТЦК відмовив у відстрочці чоловіку, який доглядав брата з інвалідністю

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Кіровоградський окружний адміністративний суд розглянув справу щодо мобілізації. Чоловіку відмовили у відстрочці від служби, хоча він доглядає брата з інвалідністю

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Чоловік розповів, що він доглядає за братом, який є особою з інвалідністю першої групи. Брат потребує стороннього догляду, що підтвердили медики. Батько брата помер, а сестра нотаріально завіреної заявою відмовилася від догляду. Тому чоловік проживає разом із братом.

При цьому в ТЦК йому відмовили у відстрочці від служби. Вони посилались на те, що в брата чоловіка є мати та сестри.

Суд визнав протиправним та скасував рішення Комісії з надання відстрочки від призову на військову службу. У суді заважили, що надані чоловіком докази підтверджують відсутність інших осіб, які можуть здійснювати догляд.

Нагадаємо, раніше Запорізький окружний адміністративний суд розглянув спір між військовослужбовцем та Військовою частиною Державної спеціалізованої служби транспорту. Виявилось, що чоловіка мобілізували на віййськову службу, коли він був працівником Укрзалізниці.