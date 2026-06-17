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17 червня 2026, 12:30

На Дніпропетровщині чоловік за гроші знімав будівлю ТЦК

17 червня 2026, 12:30
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Фото з відкритих джерел
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Покровський міський суд Дніпропетровської області визнав місцевого жителя винним у поширенні інформації про розташування Збройних сил України. Виявилось, що він за гроші знімав на камеру будівлю ТЦК

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, чоловік у Telegram погодився на пропозицію знайомої та зв'язався з особою, яка платила гроші за відомомості про місця перебування українських військових.

Зокрема, він приховано робив фото, коли проходив повз будівлю ТЦК та СП. Потім він відправив замовнику світлини, на яких цифрами позначив розташування кабінетів — начальника, особи, яка оформляє мобілізованих громадян України, кабінет медсестри, їдальню і кабінет посадовця, який на поховальних заходах загиблих військовослужбовців України видає посмертні нагороди тощо.

Згодом він сфотографував і іншу будівлю. За "виконання завдань" чоловіке отримав 5 500 гривень. Одразу після затримання він уклав угоду з прокуратурою та визнав провину.

Суд призначив покарання у вигляді 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше СБУ у Дніпрі викрила власницю місцевого Телеграм-каналу, яка розповсюджувала координати українських захисників.

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