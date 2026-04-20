"Відкати" на дорогах Полтави: НАБУ оголосило першу підозру

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

На початку квітня Полтаву сколихнули обшуки у топпосадовців та місцевих політиків. Національне антикорупційне бюро розслідує можливу схему отримання 10% "відкатів" під час виконання дорожніх ремонтів

За даними слідства, йдеться про ймовірну систему збору "десятини" з підрядників, які виконували роботи на замовлення міських структур. За таких умов вони нібито мали сплачувати 10% від вартості контрактів за безперешкодне підписання актів виконаних робіт і своєчасне фінансування з бюджету.

Враховуючи, що загальна сума укладених договорів становила щонайменше 269 млн грн, обсяг ймовірних хабарів оцінюється у майже 26,9 млн грн.

З судового реєстру стало відомо про першого офіційного підозрюваного у справі – 50-річного підприємця Віктора Прядку. Йому інкримінують ч. 3 ст. 369 КК України (надання неправомірної вигоди).

Віктор Прядка. Фото: з Viber

Розслідування, відкрите ще у листопаді 2025 року, спочатку супроводжувалося обшуками та вилученням техніки у фігурантів. Лише у квітні 2026 року ВАКС оприлюднив ухвалу, яка підтвердила появу першого підозрюваного.

За матеріалами справи, фігурують кілька компаній, які, за даними слідства, могли бути залучені до можливих домовленостей із міським управлінням ЖКГ. Серед них – ТОВ "ДРСУ Полтава".

За даними відкритих реєстрів, саме ця компанія протягом останніх років отримувала значні підряди на дорожні роботи в Полтаві. За майже 11 років вона отримала понад 460 млн грн бюджетних коштів, з яких понад 213 млн грн – на ремонти доріг.

Слідство також вивчає структуру пов’язаних підприємств і ФОП, через які могла здійснюватися закупівля техніки та матеріалів для виконання робіт. Розслідування триває.

