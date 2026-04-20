13:49  20 квітня
Матір та бабуся не вірили: на Вінниччині чоловік щотижня протягом двох років ґвалтував падчерку
15:35  20 квітня
Український музикант загинув внаслідок теракту в Києві
14:34  20 квітня
Бив та змушував жити в контейнері: на Львівщині підприємець 23 роки тримав однокласника у рабстві
20 квітня 2026, 13:44

"Відкати" на дорогах Полтави: НАБУ оголосило першу підозру

Ілюстративне фото: з відкритих джерел
На початку квітня Полтаву сколихнули обшуки у топпосадовців та місцевих політиків. Національне антикорупційне бюро розслідує можливу схему отримання 10% "відкатів" під час виконання дорожніх ремонтів

Про це пише інтернет-видання "Полтавщина", передає RegioNews.

За даними слідства, йдеться про ймовірну систему збору "десятини" з підрядників, які виконували роботи на замовлення міських структур. За таких умов вони нібито мали сплачувати 10% від вартості контрактів за безперешкодне підписання актів виконаних робіт і своєчасне фінансування з бюджету.

Враховуючи, що загальна сума укладених договорів становила щонайменше 269 млн грн, обсяг ймовірних хабарів оцінюється у майже 26,9 млн грн.

З судового реєстру стало відомо про першого офіційного підозрюваного у справі – 50-річного підприємця Віктора Прядку. Йому інкримінують ч. 3 ст. 369 КК України (надання неправомірної вигоди).

Віктор Прядка. Фото: з Viber

Розслідування, відкрите ще у листопаді 2025 року, спочатку супроводжувалося обшуками та вилученням техніки у фігурантів. Лише у квітні 2026 року ВАКС оприлюднив ухвалу, яка підтвердила появу першого підозрюваного.

За матеріалами справи, фігурують кілька компаній, які, за даними слідства, могли бути залучені до можливих домовленостей із міським управлінням ЖКГ. Серед них – ТОВ "ДРСУ Полтава".

За даними відкритих реєстрів, саме ця компанія протягом останніх років отримувала значні підряди на дорожні роботи в Полтаві. За майже 11 років вона отримала понад 460 млн грн бюджетних коштів, з яких понад 213 млн грн – на ремонти доріг.

Слідство також вивчає структуру пов’язаних підприємств і ФОП, через які могла здійснюватися закупівля техніки та матеріалів для виконання робіт. Розслідування триває.

Нагадаємо, у Полтаві перевіряють ймовірну незаконну конвертацію понад мільярда гривень у готівку. Йдеться про схему під час масштабної закупівлі безпілотників для військових за кошти Полтавської громади.

Полтава ремонт ремонт доріг відкат підозра підприємець
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
$3000 доларів за посвідку: у Києві викрили схему легалізації іноземців
20 квітня 2026, 16:58
Як українська РЕБ "Ліма" знищує російські "Кинджали" (ВІДЕО)
20 квітня 2026, 16:55
На території підприємства поблизу Рівного стався вибух, є постраждалі
20 квітня 2026, 16:43
Аферисти від імені Буданова просять "повертати українців з-за кордону"
20 квітня 2026, 16:40
Уряд планує витратити на телемарафон понад 630 млн грн – нардеп
20 квітня 2026, 16:36
На Київщині лісник натрапив на мінометну міну: сапери знешкодили боєприпас
20 квітня 2026, 16:25
У Херсоні чоловік перейшов на бік росіян заради рублів
20 квітня 2026, 16:12
Сили оборони уразили НПЗ у Туапсе, два десантні кораблі, нафтобазу та склади боєприпасів росіян – Генштаб
20 квітня 2026, 15:59
На Полтавщині легковик "влетів" у вантажівку: серед постраждалих 2-річна дитина
20 квітня 2026, 15:55
На Черкащині викрили масштабний видобуток піску з дна Дніпра
20 квітня 2026, 15:52
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
Всі відео »
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
