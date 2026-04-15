Прикордонники попередили про обмеження руху через пункт пропуску на Закарпатті

У зв’язку з ремонтом мосту через Тису обмеження руху через пункт пропуску «Солотвино – Сігету-Мармацієй» продовжено ще на місяць

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

За інформацією румунської сторони, у зв’язку з продовженням робіт з реконструкції мосту через річку Тиса, з 15 квітня 2026 року запроваджуються тимчасові обмеження руху транспортних засобів через пункт пропуску "Солотвино – Сігету-Мармацієй".

У будні дні (понеділок–п’ятниця) з 09:00 до 16:00 оформлення транспортних засобів буде тимчасово призупинятися.

Пішохідне сполучення здійснюватиметься без обмежень.

"Обмеження, пов’язані з реконструкцією мосту, попередньо триватимуть до 15 травня включно", – додали прикордонники.

Нагадаємо, у березні на Закарпатті тимчасово не працював пункт пропуску "Тиса". Там було відсутнє електропостачання.