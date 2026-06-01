На Прикарпатті чоловік напав на машину поліції

Інцидент стався 31 травня близько 14:00 на вулиці Довженка в Івано-Франківську. Чоловік отримав підозру

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Житель Івана-Франківська поводився агресивно в громадському місці. Він схопив каміння та декілька разів кинув їх у машину правоохоронців. Внаслідок цього лобове скло та двері поліцейської машини були пошкоджені.

"Після вчинення правопорушення він залишив місце події. Завдяки оперативним заходам правоохоронці встановили його особу та місцезнаходження. Ним виявився 21-річний житель Івано-Франківська", - повідомили в поліції.

