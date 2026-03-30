На Дніпропетровщині ремонт доріг "переоцінили" на 300 тисяч

У Нікополі будуть судити інженера, який під час поточного ремонту дороги неналежно перевірив обсяги та якість виконаних робіт. Внаслідок службової недбалості бюджет втратив чимало грошей

Про це повідомляє "Відомо".

У 2024 році інженер технічного нагляду за будівництвом автомобільних доріг займався контролем виконання робіт із поточного ремонту дороги на шляхопроводі у Нікополі. Однак ві не перевірив обсяги виконаних робіт та використаних матеріалів. В результаті громада втратила понад 300 тисяч гривень.

З'ясувалось, що підрядник використав менше матеріалів, аніж передбачалось документацією. Попри це інженер підписав акти прийому виконаних робіт із завищеними показниками.

Тепер перед судом постануть і інженер, і директор компанії-підрядника.

