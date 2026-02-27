21:57  27 лютого
У Дніпрі намагалися мобілізувати народного депутата від "Слуги народу" і погрожували йому зброєю
16:21  27 лютого
У Києві сталася масова сутичка між ТЦК і цивільними
15:19  27 лютого
Україна та РФ погодили локальне перемир’я біля Запорізької АЕС
UA | RU
UA | RU
27 лютого 2026, 20:45

Катував та розстрілював людей у Бучі: ДБР викрило російського військового

27 лютого 2026, 20:45
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці повідомили про підозру російському військовому, який катував людей у Бучі. Стало відомо ім'я російського сержанта

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

Встановлено, що з 3 по 30 березня 2022 року військові рф, перебуваючи в окупованій Бучі Київської області, вчиняли вбивства та катували цивільне населення.

Зокрема, правоохороонці встановили, що 4 березня російські військові незаконно затримали місцевого жителя. Вони доставили його до "тимчасового штабу", де катували, а потім розстріляли.

В окупації брав участь 234-й десантно-штурмовий полк 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації (військова частина 74268, м. Псков). Піл час аналізу кадрів із камер з'ясували особу військового РФ, який з автоматичної зброї вбив громадянина України.

Йдеться про сержанта, розвідника-снайпера Дементьєва Артема Станіславовича, 20 листопада 1986 року народження, уродженця міста Псков рф. Тепер правоохоронці повідомили йому про підозру у вчиненні воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, раніше в Запоріжжі засудили експравоохоронця, який катував українців на окупованих територіях. Відомо, що він разом із військовослужбовцями держави-агресора брав участь у незаконних обшуках у домівках цивільних, які мали проукраїнську позицію.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДБР окупанти підозра Буча
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
Міндіч заявив, що готовий повернутися в Україну і вирушити до СІЗО, але лише за певних умов
27 лютого 2026, 23:05
Вимагаючи від світу "висоти цінностей", треба було самим її демонструвати
27 лютого 2026, 22:42
Росіяни вдарили по Харківщині: серед поранених діти
27 лютого 2026, 22:40
Зеленський заявив про готовність отримати ядерну зброю
27 лютого 2026, 22:20
Розкраданя на меморіалі військових: на Полтавщині судитимуть підрядника
27 лютого 2026, 22:15
У Дніпрі намагалися мобілізувати народного депутата від "Слуги народу" і погрожували йому зброєю
27 лютого 2026, 21:57
Перша українська балістика: у Fire Point показали перші пуски ракет FP-7
27 лютого 2026, 21:35
На Львівщині аферист викрав понад 2 мільйони в родичів зниклого військового
27 лютого 2026, 21:15
Росія створила загрозу гуманітарної катастрофи на Донеччині
27 лютого 2026, 20:48
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Віталій Портніков
Валерій Пекар
Всі блоги »