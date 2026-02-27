Катував та розстрілював людей у Бучі: ДБР викрило російського військового

Ілюстративне фото

Правоохоронці повідомили про підозру російському військовому, який катував людей у Бучі. Стало відомо ім'я російського сержанта

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає RegioNews.

Встановлено, що з 3 по 30 березня 2022 року військові рф, перебуваючи в окупованій Бучі Київської області, вчиняли вбивства та катували цивільне населення.

Зокрема, правоохороонці встановили, що 4 березня російські військові незаконно затримали місцевого жителя. Вони доставили його до "тимчасового штабу", де катували, а потім розстріляли.

В окупації брав участь 234-й десантно-штурмовий полк 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ збройних сил російської федерації (військова частина 74268, м. Псков). Піл час аналізу кадрів із камер з'ясували особу військового РФ, який з автоматичної зброї вбив громадянина України.

Йдеться про сержанта, розвідника-снайпера Дементьєва Артема Станіславовича, 20 листопада 1986 року народження, уродженця міста Псков рф. Тепер правоохоронці повідомили йому про підозру у вчиненні воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).

