18:29  16 февраля
Морозы до -18 градусов возвращаются: где во вторник будет холоднее всего
15:11  16 февраля
В возрасте 79 лет скончался известный украинский врач и диссидент
08:27  16 февраля
На Черниговщине столкнулись микроавтобус и легковушка: восьмерых госпитализировали
16 февраля 2026, 17:29

В Тернопольской области осудили девушку, которая рассылала мужчинам интимные фото и видео

16 февраля 2026, 17:29
иллюстративное фото: из открытых источников
В Тернопольской области к 1 году испытательного срока приговорили молодую девушку, которая со смартфона матери рассылала мужчинам откровенные фото и видео

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на tsn.ua.

Отмечается, что девушка скачала из сети на мобильный телефон видео и изображение порнографического характера. Кроме того, некоторые файлы интимного содержания она изготовила лично.

Весь этот контент фигурантка хранила в памяти телефона марки iPhone 12 Pro Max, принадлежащего ее матери.

Девушка через Telegram и Messenger активно рассылала эти файлы разным пользователям. Среди получателей в судебных материалах фигурируют контакты под именами Ivan, Игр и еще несколько человек.

Суд признал девушку виновной по ч. 2 и ч. 3 ст. 301 УК Украины (Распространение порнографических предметов, совершенное повторно). Ее приговорили к 1 году испытательного срока.

Кроме этого, правонарушитель должен уплатить государству 8914 гривен за проведение комплексной технической и искусствоведческой экспертиз.

Напомним, в Тернопольской области 57-летний мужчина скрытно снимал в душе свою 21-летнюю соседку. Ему грозит штраф, исправительные работы, пробационный надзор или ограничение свободы сроком до трех лет.

16 февраля 2026
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
В Мюнхене обсудили место Украины в новой архитектуре европейской безопасности
13 февраля 2026
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
Третий город Кропивниччины остался без мэра, которого сначала через суд восстановили в должности, а затем мобилизировали в армию, как он сам говорит, в качестве мести
11 февраля 2026
Бюджетная эпопея в Одессе. Справится ли новый глава города с наследием Труханова
Одесские местные депутаты отказались собираться на сессию и голосовать за бюджет развития
05 февраля 2026
Работа ФСБ в тылу: как Россия атакует Запад Украины
Российские спецслужбы не оставляют в покое даже самые отдаленные от фронта регионы Украины
Между Трампом и Киевом: каким будет стратегический выбор Европы
Повестка для мэра. Как мобилизация становится средством политической расправы
