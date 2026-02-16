В Тернопольской области осудили девушку, которая рассылала мужчинам интимные фото и видео

иллюстративное фото: из открытых источников

В Тернопольской области к 1 году испытательного срока приговорили молодую девушку, которая со смартфона матери рассылала мужчинам откровенные фото и видео

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на tsn.ua.

Отмечается, что девушка скачала из сети на мобильный телефон видео и изображение порнографического характера. Кроме того, некоторые файлы интимного содержания она изготовила лично.

Весь этот контент фигурантка хранила в памяти телефона марки iPhone 12 Pro Max, принадлежащего ее матери.

Девушка через Telegram и Messenger активно рассылала эти файлы разным пользователям. Среди получателей в судебных материалах фигурируют контакты под именами Ivan, Игр и еще несколько человек.

Суд признал девушку виновной по ч. 2 и ч. 3 ст. 301 УК Украины (Распространение порнографических предметов, совершенное повторно). Ее приговорили к 1 году испытательного срока.

Кроме этого, правонарушитель должен уплатить государству 8914 гривен за проведение комплексной технической и искусствоведческой экспертиз.

