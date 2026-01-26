Три пожежі на Тернопільщині за два дні: загинули четверо людей

Фото: Національна поліція

На Тернопільщині за два дні – 23 та 24 січня – трапилося три пожежі з летальними наслідками, загинули четверо людей

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Так, 23 січня о 9:13 у Золотниківській громаді через несправність саморобного електричного обігрівача виникла пожежа в будинку. Загинули подружжя пенсіонерів 1964 та 1959 років народження.

Того ж дня о 19:00 у селі Милівці Чортківського району під час пожежі загинула 86-річна власниця будинку. Попередня причина – коротке замикання електропроводки.

24 січня близько 23:30 у Романовому Селі в будинку через несправне пічне опалення загинула господарка 1971 року народження.

Слідчі та експерти ДСНС встановлюють остаточні причини всіх нещасть.

За всіма фактами поліція відкрила провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство через необережність).

Правоохоронці та рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки, особливо під час використання електрообігрівачів та пічного опалення.

Нагадаємо, 23 січня на Запоріжжі загорівся житловий будинок. Пожежа була на площі 20 квадратних метрів. Рятувальники врятували 70-річного господаря. Пенсіонера передали медикам, а займання швидко загасили.