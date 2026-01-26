14:23  26 січня
Завтра в Україні різко потепліє: де температура може піднятись до +6
12:25  26 січня
На Полтавщині в будинку вибухнув газовий балон: троє постраждалих
08:58  26 січня
Катався на скайсерфінгу: у Києві чоловік провалився під лід
UA | RU
UA | RU
26 січня 2026, 13:39

Три пожежі на Тернопільщині за два дні: загинули четверо людей

26 січня 2026, 13:39
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

На Тернопільщині за два дні – 23 та 24 січня – трапилося три пожежі з летальними наслідками, загинули четверо людей

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Так, 23 січня о 9:13 у Золотниківській громаді через несправність саморобного електричного обігрівача виникла пожежа в будинку. Загинули подружжя пенсіонерів 1964 та 1959 років народження.

Того ж дня о 19:00 у селі Милівці Чортківського району під час пожежі загинула 86-річна власниця будинку. Попередня причина – коротке замикання електропроводки.

24 січня близько 23:30 у Романовому Селі в будинку через несправне пічне опалення загинула господарка 1971 року народження.

Слідчі та експерти ДСНС встановлюють остаточні причини всіх нещасть.

За всіма фактами поліція відкрила провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство через необережність).

Правоохоронці та рятувальники закликають громадян дотримуватися правил пожежної безпеки, особливо під час використання електрообігрівачів та пічного опалення.

Нагадаємо, 23 січня на Запоріжжі загорівся житловий будинок. Пожежа була на площі 20 квадратних метрів. Рятувальники врятували 70-річного господаря. Пенсіонера передали медикам, а займання швидко загасили.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
пожежа загиблі ДСНС Тернопільська область пожежна небезпека електричні пристрої
На Дніпропетровщині вночі горів храм
26 січня 2026, 10:46
На Сумщині рятувальники загасили пожежу у житловому секторі після обстрілу РФ
26 січня 2026, 07:46
Всі новини »
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
Зеленський незадоволений відновленням енергетики в Україні
26 січня 2026, 15:25
На Київщині вибухнув балкон в багатоповерхівці - що сталось
26 січня 2026, 15:15
Ощадбанк отримав нового керівника
26 січня 2026, 15:08
Через нічну атаку РФ зафіксовані знеструмлення у двох областях
26 січня 2026, 14:57
"Заробили" на генераторах: на Львівщині викрили розкрадання на пів мільйона
26 січня 2026, 14:55
Аграрний конфлікт у ЄС: Польща скаржиться на український імпорт
26 січня 2026, 14:52
Нас "годують" підготовкою стовідсоткових гарантій безпеки від США
26 січня 2026, 14:50
Над Києвом кружляють ворожі дрони
26 січня 2026, 14:35
Завтра в Україні різко потепліє: де температура може піднятись до +6
26 січня 2026, 14:23
Атака на світову спадщину: російські удари пошкодили Києво-Печерську лавру
26 січня 2026, 13:54
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Тарас Загородній
Віталій Портніков
Андрій Герус
Всі блоги »