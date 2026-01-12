На Рівненщині чоловік заради алкоголю та цигарок розбив вікно магазину молотком

Фото: Нацполіція

Інцидент стався 10 січня в селі Головин. Продавчиня прийшла на роботу, а побачила пошкоджені грати на вікні та розбите скло магазину

Про це повідомляє поліція Рівненської області, передає RegioNews.

Правоохоронці з'ясували, що 29-річний місцевий житель іночі прийшов до магазину. Він ломом зірвав металеву решітку та молотком розбив скло у пластиковому вікні. Згодом чоловік проник усередину, звідки виніс продукти харчування, алкоголь, цигарки та викрав з каси близько тисячі гривень.

"Слідчий розпочав досудове розслідування за ч.4 ст.185 (крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану) КК України. Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру", - повідомили в поліції.

