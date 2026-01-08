15:50  08 січня
08 січня 2026, 12:33

У Тернопільській області оголосили помаранчевий рівень небезпеки через ускладнення погодних умов

08 січня 2026, 12:33
ілюстративне фото: з відкритих джерел
Правоохоронці закликають жителів регіону утриматися від поїздок та не наражати себе на небезпеку

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

"Уже другий день область надмірно засипає снігом. А під сніговим покривом – ожеледиця. У зв'язку зі зміною погоди синоптики оголосили на Тернопільщині другий рівень небезпеки (помаранчевий)", – йдеться у повідомленні.

Ситуація на дорогах та в населених пунктах Тернопільської області складна. Тому поліцейські закликають утриматися від поїздок та перебування на відкритій місцевості під час негоди.

Помаранчевий статус метеорологічного явища свідчить про реальну загрозу для життєдіяльності населення, функціонування енергосистем та транспортного сполучення. Тому прийнято рішення про обмеження руху великогабаритного транспорту на ділянці дороги Бережани-Рогатин. Ймовірно, перелік доріг буде збільшено.

Як повідомлялось, у ДТП на Тернопільщині загинули три людини, двоє з них – підлітки. Аварія сталась наприкінці 2025 року.

