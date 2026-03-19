19 березня 2026, 19:50

На Закарпатті сусід по палаті вкрав у пораненого військового понад 100 тисяч гривень

Фото: Нацполіція
18 березня до поліції звернувся військовий. За його словами, з його банківського рахунку зникли понад 100 тисяч гривень

Про це повідомляє поліція Закарпатської області, передає RegioNews.

41-річний військовий був пацієнтом міісцевої лікарні. Як з'ясували правоохоронці, його гроші вкрав сусід по палаті: 30-річний чоловік, який раніше вже був неодноразово судимий за майнові злочини.

Виявилось, що вночі доки військовий спав його сусід по палаті взяв його телефон та через банківський застосунок перерахував 111 тисяч гривень на власний рахунок. Після скоєного він одразу залишив територію медзакладу. Зараз правоохоронці помістили його до ізолятора тимчасового тримання.

"Слідчі Ужгородського районного управління поліції кваліфікували дії фігуранта за ч. 4 ст. 185 Кримінального кодексу України — крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану. Підозрюваному загрожує до 8 років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, на Львівщині аферист викрав понад 2 мільйони в родичів зниклого військового. Правоохоронці викрили зловмисника.

