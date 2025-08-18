У Тернополі автомобіль проїхав на червоний сигнал світлофора і в’їхав у маршрутку

фото: Національна поліція

Аварія сталася в обласному центрі на вулиці Гетьмана Івана Мазепи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За даними поліції, водій автомобіля Mitsubishi, проїхавши на червоний сигнал світлофора не дав дорогу маршрутному таксі.

У результаті зіткнення травмувалася пасажирка громадського транспорту – мешканка обласного центру. Жінку госпіталізовано.

Транспортні засоби вилучено та поміщено на арештмайданчик.

Нагадаємо, на днях у Тернополі водій авто збив на смерть 84-річного чоловіка. Пенсіонер перетинав проїзну частину дороги поза межами пішохідного переходу.