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28 мая 2025, 10:59

Покупая детскую кроватку, жительница Тернопольщины потеряла более 150 тыс. грн

28 мая 2025, 10:59
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фото: freepik.com
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26-летняя жительница Тернопольской области потеряла более 156 тысяч гривен, пытаясь приобрести товар в интернете

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

По словам потерпевшей, она нашла выгодное предложение на одном из сервисов онлайн-объявлений. Связалась с "продавцем", который заверил, что товар налицо и готов к отправке. Однако дальше злоумышленник предложил продолжить общение в мессенджере, а не через официальный сайт.

Псевдопродавец направил женщине призвание на фишинговую страницу, имитирующую сервис "безопасной доставки". Перейдя за ним, она ввела свои персональные данные и реквизиты банковской карты. Уже через несколько минут получила сообщение о полном списании средств.

По факту мошенничества следователи полиции возбудили уголовное производство в соответствии с частью 4 статьи 190 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, из-за желания заработать в интернете жительница Тернопольщины потеряла почти 100 тысяч гривен.

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