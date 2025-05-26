Масштабна пожежа у Тернополі: поліція відкрила кримінальну справу
За фактом масштабної пожежі, яка сталася у Тернополі 23 травня, відкрито кримінальне провадження
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Провадження відкрито за ч. 1 статті 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) КК України.
Фахівці науково-дослідного експертно-криміналістичного центру спільно із працівниками пожежно-рятувальної служби оглянули місце пожежі.
Слідчі поліції перевіряють усі обставини, які могли спровокувати займання, а також спілкуються з очевидцями події.
Нагадаємо, 23 травня у Тернополі на вулиці Об'їзна горів продуктовий супермаркет. Загальна площа загоряння – майже 1500 кв.метрів, оскільки вогонь перекинувся ще й на сусіднє приміщення. На щастя, обійшлось без постраждалих.