Масштабна пожежа у Тернополі: горять складські приміщення
Сьогодні, 23 травня, о 13:07 у Тернополі на вулиці Об'їзній спалахнула масштабна пожежа в торговельно-складських приміщеннях
Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Тернопільській області, передає RegioNews.
Зазначається, що на місце події негайно прибули рятувальники.
Площа пожежі становить 700 квадратних метрів. Інформація щодо постраждалих та причин загорання наразі уточнюється.
Для ліквідації займання залучено 12 одиниць техніки та 42 співробітники ДСНС.
Нагадаємо, напередодні у Рівному, в районі Льонокомбінату, спалахнула пожежа на сміттєзвалищі.
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