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23 травня 2025, 11:15

У Миколаєві в багатоповерхівці стався вибух газу: є потерпілі

23 травня 2025, 11:15
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фото: ДСНС України у Миколаївській області
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Вибух стався вранці 23 травня в одній із п’ятиповерхівок в Інгульському районі Миколаєва. Постраждала власниця квартири, 11 мешканців будинку зазнали гострої реакції на стрес

Про це інформує пресцентр ДСНС України у Миколаївській області, передає RegioNews.

Виявилося, що вибух пролунав у квартирі на першому поверсі.

"За попередньою інформацією, його спричинив побутовий газ", ― йдеться в повідомленні.

Внаслідок інциденту постраждала жінка 1966 року народження. Її з опіками різного ступеня госпіталізували до лікарні. Медики оцінюють стан потерпілої як важкий.

Потужний вибух зруйнував у квартирі внутрішні перегородки, пошкодив вікна та балкони квартир на верхніх поверхах та два легкових авто, припаркованих поблизу будинку.

Надзвичайники евакуювали з будинку 25 мешканців. За підтримкою звернулися 11 миколаївців із гострою реакцією на стрес.

Нагадаємо, днями на Рівненщині через вибух гранати постраждав 19-річний хлопець.

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