фото: полиция

ДТП произошло 22 мая в 7:00 на трассе возле села Лески Тернопольского района

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

На перекрестке неравнозначных дорог "Збараж-Хомовка" водитель Mercedes Benz 308d, выезжая со второстепенной дороги на главную, не пропустил Ford S-Max и они столкнулись.

В результате – микроавтобус перевернулся. В момент аварии в салоне находились 18 пассажиров. Часть из них получили травмы и обратились за помощью в больницу.

Предварительно, водители были трезвые, но их направили на осмотр на состояние алкогольного опьянения.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии.

Напомним, вечером 21 мая в Тернопольской области в результате ДТП пострадали трое детей.