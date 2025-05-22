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22 мая 2025, 10:12

С начала 2025 года на дорогах Тернопольской области произошло 15 ДТП с несовершеннолетними мотоциклистами

22 мая 2025, 10:12
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фото: freepik.com
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Почти еженедельно в Тернопольской области случаются аварии, в которых травмируются или попадают в больницы дети и подростки, управляющие мопедами, скутерами или мотоциклами

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.

С начала 2025 года на территории Тернопольской области сотрудники полиции зарегистрировали 15 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, которые сели за руль мототранспорта.

Основная причина аварий – нарушение правил дорожного движения.

Напомним, в Тернопольской области водитель Peugeot сбила двоих детей.

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