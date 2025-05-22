С начала 2025 года на дорогах Тернопольской области произошло 15 ДТП с несовершеннолетними мотоциклистами
Почти еженедельно в Тернопольской области случаются аварии, в которых травмируются или попадают в больницы дети и подростки, управляющие мопедами, скутерами или мотоциклами
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Тернопольской области.
С начала 2025 года на территории Тернопольской области сотрудники полиции зарегистрировали 15 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, которые сели за руль мототранспорта.
Основная причина аварий – нарушение правил дорожного движения.
Напомним, в Тернопольской области водитель Peugeot сбила двоих детей.
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